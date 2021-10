Carlos de los Cobos sobre El Salvador: «Al Mundial no vamos, pero a México le ganamos»

A unas horas para el arranque de la 6° jornada del Octagonal de la Concacaf, el entrenador mexicano Carlos de los Cobos destacó el impacto del partido que tiene el juego entre El Salvador y México para los fans centroamericanos, al mencionar que para los salvadoreños enfrentar al ‘Tri’ es el partido más importante incluso que calificar al Mundial.

Entrevistado por el diario Récord, el ex técnico de ‘La Selecta’ declaró que «existe una rivalidad no sé causada por qué razón y más para El Salvador que para México, siempre he platicado que tienen un dicho: ‘Al Mundial no vamos, pero a México le ganamos'»

De los Cobos también reveló que encontró mucha resistencia cuando llegó por primera vez a territorio salvadoreño ante la enemistad que tienen con los mexicanos. El ex jugador del América dirigió al club salvadoreño FAS y a ‘La Selecta’ en 2 etapas, ganando el aprecio del pueblo salvadoreño durante su primera etapa en la eliminatoria mundialista rumbo a Sudáfrica 2010.