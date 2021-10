Leyenda del Bayern dice que a James no me funciona la cabeza

Por Emanuel Martínez

James Rodriguez, ex futbolista del Bayern Munich y le Real Madrid pasó de ser una joven promesa ha pasar rápidamente al olvido.

Pues el futbolista colombiano demostró tener una calidad impresionante cuando en el mundial de Brasil 2014 tuvo una de sus mejores actuaciones como profesional y además contribuir a que Colombia tenga un mundial inolvidable.

Ante esto, el brasileño Paulo Sergio, leyenda del Bayern y de la Bundesliga, quien desde su retiro ha seguido de cerca la carrera de los jugadores latinos en Alemania, por lo que dejó una certera opinión sobre James.

Recordando también que el futbolista colombiano dejó el futbol europeo para irse a jugar a una liga más “fácil”.

«Yo he acompañado un poco las noticias de James y tengo una foto con él cuando estaba en Bayern. Es un gran jugador, un hombre que habla muy bien y que ha tenido un buen periodo en Bayern, pero pienso que la cabeza no funciona… no tiene la concentración para hacer lo que debe hacer, porque tiene mucho potencial para estar jugando en alto nivel con 30 años», dijo el exjugador.

Y agregó: «Pero yo sentí que no tenía más ganas. Hacía un partido bueno, un partido más o menos y otro mal. Tú necesitas tener el foco, si no, no vas a jugar en alto nivel… James no debería estar en Qatar por su buen fútbol, pero él es un jugador que está dando un paso adelante y dos atrás. Ahora deberá acostumbrarse y retomar su nivel».