Gerardo Arteaga sobre su ausencia en el ‘Tri’: «No sé lo que hace falta»

Pese a que el arranque de la temporada 2021-2022 lo ha visto consolidarse como titular en el Genk de Bélgica el defensa Gerardo Arteaga ha sido ignorado por la Selección Mexicana en el arranque de la eliminatoria mundialista, una decisión que ha desconcertado a varios, incluyendo al propio Arteaga que reveló que no sabe el motivo de su ausencia en el ‘Tri’.

Durante una reciente entrevista a Fox Sports el canterano de Santos declaró que «no he tenido comunicación desde antes de los Juegos Olímpicos, desde que hablé para decir que no iba no he hablado con nadie», recordando su ausencia en Tokyo 2020 ya el lateral habría alegado no estar bien emocionalmente tras pasar toda la temporada sin ver a su familia por temas de la pandemia.

Arteaga reveló desconocer el porque no ha sido llamado por Gerardo Martino al mencionar que «no sé lo que hace falta, porque acá he estado haciendo las cosas bien, he estado jugando todos los minutos y no se a que se deba», ya que en la actual temporada suma 12 partidos entre Liga y Europa League con el Genk, todos ellos como titular.

Pese a la actual situación el zaguero se mantiene firme en su postura de defender al ‘Tri’ al indicar que «a estos Juegos Olímpicos no pude asistir por temas personales, pero mi compromiso con la Selección siempre ha estado y siempre va a estar al 100%»