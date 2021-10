‘Es una costumbre idiota’.- Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA hizo un llamado para la erradicación del grito homofóbico, el cual dijo que es una «costumbre idiota» que se realiza en México.

Durante una conferencia de prensa, Infantino pidió que los aficionados que no respeten el protocolo y no quieran cambiar esa «costumbre» se queden fuera de los estadios.

«Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar pero no insultar. Esto no esta bien; todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios», expresó Infantino.

Así mismo, señaló que es inaceptable que en estos tiempos sigan existiendo los insultos racistas y discriminatorios.