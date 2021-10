Gianni Infantino dice que el mundo del fútbol decidirá sobre el mundial cada dos años

Por Emanuel Martínez

Gianni Infantino, presidente de la FIFA mencionó en rueda de prensa que el mundial cada dos años lo decidirá el mundo del fútbol el 20 de diciembre.

«El 20 de diciembre el mundo del fútbol está convocado a una cumbre. Todos están citados para hablar e intentar llegar a un acuerdo respecto a un nuevo calendario, algo necesario. Hay que garantizar el futuro del fútbol. Buscar partidos más interesantes. No hablo de negocio y sí de deporte. Tenemos que asegurar que los aficionados se sigan sintiendo atraídos por el fútbol. Por eso ha llegado el momento de buscar un mejor calendario. No con más partidos y sí con mejores competiciones y partidos. El fútbol tiene que seguir mejorando. Esto no es por nosotros. Es por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Para que sigan sintiendo pasión por el fútbol”, mencionó el presidente de la FIFA.

“Mi labor es unir y no dividir. Es mi labor llegar a un acuerdo. Es importante escuchar a todas las partes y analizar el impacto del calendario. No hemos pedido a nadie saber si están de acuerdo o no con las propuestas. Las hemos presentado. Vamos a cambiar algo solo si estamos convencidos que todos puedan beneficiarse. Si todos se pueden beneficiar, no veo que nadie se pueda oponer», declaró Infantino.

“Claro que tenemos previsto lo que puede suponer un Mundial cada dos años. Muchas federaciones europeas han votado a favor, pero nos han pedido que antes hablen todas las partes. La mayoría de los deportes han añadido partidos, competiciones. La FIFA no lo hizo en su momento y ha llegado el momento. Hay que atraer a los jóvenes al fútbol. Es posible encontrar una solución que satisfaga a todos. Lo del Mundial cada dos años no es una cuestión del presidente de la FIFA y sí del mundo del fútbol», finalizó el presidente de la FIFA.