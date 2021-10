Salma Hayek ‘seduce’ a Edson Álvarez

Las grandes actuaciones que ha tenido con el Ajax ha convertido al defensa mexicano Edson Álvarez en objeto de deseo para varios clubes de Ligas Top de Europa, al grado que la famosa actriz Salma Hayek trató de ‘seducirlo’ para ir al Rennes de la Liga Francesa.

En una reciente entrevista al diario holandés De Telegraaf el ‘Machín’ reveló que la protagonista de ‘Eternals’ lo contactó recientemente para convencerlo de firmar con el Rennes, club que es propiedad de Francois Pinault, esposo de la artista veracruzana.

«Sí, es cierto, me llamó como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué» reveló el ex jugador del América.

Álvarez resaltó que «al final no tuve dudas, quiero jugar en la Champions League contra equipos muy grandes, todavía tengo mucho que demostrar».