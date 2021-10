“El Chelis” critica a Marcelo Leaño

Por Emanuel Martínez

José Luis Sánchez Solá, ex técnico de varios equipos en LA Liga MX, ha declarado que el técnico de las Chivas, Marcelo Leaño es una copia de el pero hecha en China.

“Si haces un poco de autocrítica sabes que tu equipo no jugó a nada en el primer tiempo, que metiste ocho defensas, que todo lo que has hablado es mentira, que eres una copia burda», dijo Chelís en Futbol Picante de ESPN.

«pues mía, es una copia burda mía, pero fabricado en China«.

«Lo que se dice hay que plasmarlo en la cancha. Es válido empujar, entusiasmar, pero en toda su trayectoria no se tiene que sentir contento, porque la gran oportunidad que tiene no la está aprovechando, no le está sacando jugo, se está muriendo de nada», expresó.