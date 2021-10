Gerardo Torrado revela riesgo de otro veto para el ‘Tri’

Pese al paso invicto en la eliminatoria, México sigue sumando problemas en su camino rumbo a Qatar 2022 por el famoso grito y el comportamiento de la afición, al grado que el ‘Tri’ podría ser de nueva cuenta castigado por la FIFA, lo cual ha desatado la preocupación de Gerardo Torrado.

El Director Deportivo de la Federación Mexicana de Futbol confirmó a TUDN que FIFA investiga a México nuevamente por el ya comentado grito homofóbico, en esta ocasión durante el empate 1-1 con Canadá en el estadio Azteca, lo cual podría llevar al ‘Tricolor’ a tener otra vez un juego sin afición, lo cual sería una gran desventaja para México según el ‘Borrego’.

«Sabemos que hay una investigación y el veto podría ser una de las medidas. Si fuera el caso estaríamos dando ventajas a los rivales que enfrentaremos en las fechas FIFA de enero, así que no podemos regalar nada» fue lo que comentó el ex seleccionado mexicano, confirmando que en caso de que FIFA castigue otra vez a México esta condena se saldará en la eliminatoria mundialista no en otros partidos que se puedan programar.

México ya sufrió un castigo por el grito al inicio del Octagonal, al vencer 2-1 a Jamaica en un estadio Azteca vacío, aunque estas acciones también han generado rumores de que el ‘Tri’ puede buscar otras sedes para sus últimos juegos de local en la eliminatoria mundialista.