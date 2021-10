Los técnicos del Clásico entre el Barça y el Real Madrid se alientan entre sí

Por Emanuel Martínez

Los técnicos del Real Madrid y el Barcelona, Carlo Ancelotti y Ronald Koeman mostraron una imagen de cordialidad a pie de campo, tanto al inicio como al final.

Pero una vez decretó el colegiado la conclusión del encuentro, el técnico blanco se acercó al azulgrana y le mostró todo su apoyo. Incluso, intercambiaron alguna frase.

Las cámaras de Cuatro captaron el mensaje que le quiso transmitir Ancelotti a Koeman en un momento tan complicado. No hay que olvidar que el neerlandés está bajo los focos desde que empezó la temporada y los malos resultados van complicado su futuro.

«Estoy feliz de ganar el Clásico porque es el partido más importante. No me gusta meterme en el otro equipo pero ellos han jugado también un buen encuentro. Este no era un choque fácil y ganar nos deja contentos», dijo.