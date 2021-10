Javier Aquino: «Lo principal es que Tigres salga campeón»

A sólo 2 jornadas para el cierre de la fase regular del Grita México A21 los Tigres se encuentran en 4° lugar de la tabla general, aspirando entrar de forma directa a la Liguilla en el primer torneo de Miguel Herrera, que ha sido marcado por altibajos pero que de acuerdo a Javier Aquino no afectan la mentalidad de Tigres al asegurar que lo principal es conseguir la 8° estrella para los felinos.

Durante la última rueda de prensa el histórico jugador auriazul ahora convertido en defensa aseguró que «trato de hacer lo que me pide el entrenador y tratar de ayudar al equipo, yo quiero que mi equipo gane más allá de si brillo o no, lo principal para mí es que Tigres salga campeón y sea protagonista».

Ante su nueva posición destacó que «con Miguel no he tenido palabras especiales, desde su llegada platicó poco con cada jugador para recalcar lo que él quería, demostrar que habría competencia interna. Le agradezco mucho la confianza que me ha dado, me ha probado en varias posiciones y eso es algo importante, soy un jugador que le gusta aprender y eso me hace mas completo». El 4 veces campeón de Liga resaltó también el cambio que se ha visto con el ‘Piojo’ después del período de 11 años bajo el mando de Tuca Ferretti, resaltando que «es difícil quitar un sistema de juego de 10 años, es complicado pero desde el primer día tuvimos la disposición de adaptamos al sistema de Miguel, no se quita de la noche a la mañana pero si tratar desde el día uno saber lo que quería»

Sobre su duelo contra Chivas en el Universitario, que es clave para las aspiraciones de Tigres mencionó: «Creo que Chivas es un rival complicado, dinámico que está en zona para pelear la calificación, es un equipo grande y será un partido que tomaremos como los demás con seriedad, con respeto al rival, vamos a ir con todo en ese partido».

Aquino finalmente manifestó su apoyo hacia el delantero Carlos González, que se ha convertido en el jugador más cuestionado por la afición declarando que «a Carlos lo respeto, su manera de trabajar, es un gran jugador siempre disciplinado y a disposición del equipo. Todos hemos fallado y hay que estar trabajando para salir de eso, tiene todo nuestro respaldo, a la afición se le respeta y es una exigencia muy alta la que hay en Tigres, por eso tratan de que cada jugador de el 100 por ciento»