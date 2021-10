Antonio Mohamed: «Chivas sería un desafío»

Tras casi un año sin dirigir el nombre de Antonio Mohamed sigue siendo uno de los más cotizados en el futbol mexicano, siendo uno de los principales candidatos para tomar a Chivas, rumores ante los cuales el ‘Turco’ finalmente ha respondido calificando al Guadalajara como «un desafío».

El ‘Turco’ fue entrevistado en la más reciente edición del programa ‘La Última Palabra’ en donde fue cuestionado sobre su futuro y los rumores del ‘Rebaño’ ante lo cual respondió que «en México si voy a un club es por un desafío, si voy a otro país es por lo económico. Chivas sería un desafío porque es algo diferente a lo que me ha tocado, tiene jugadores mexicanos y una repercusión mediática a la par del América, trataré de ser muy selectivo a la hora de trabajar».

Las Chivas no serían el único club interesado en contratar al ‘Turco’, quien mencionó «he tenido propuestas de muchos lugares, Brasil, México, Arabia, Estados Unidos» aunque «en ninguna negocié, no estaba dispuesto pero a partir de ahora sí, lo que más me convenza lo voy a tomar para volver a trabajar».

Mohamed, que ha ganado 3 veces la Liga MX como entrenador, no dirige desde el Apertura 2020 cuando culminó su segunda etapa al mando de los Rayados.