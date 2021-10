Rafa Márquez declaró que casi va al Real Madrid

Por Emanuel Martínez

Rafael Márquez marcó historia en el balompié mexicano y en Europa, pues tras su estancia de siete años en el Barcelona logró ganar todo.

Pues el ídolo mexicano reveló que estuvo cerca de llegar al Real Madrid antes de su llegada a Cataluña, aunque dejó en claro que su sangre es culé aunque de niño era aficionado de los galácticos por Hugo Sánchez.

«Estuve muy cerca (de llegar al Madrid). En mi segundo año en Mónaco hubo un acercamiento bastante importante porque yo también estuve en su momento con el representante de Hugo Sánchez, pero se fue alargando hasta que contrataron a los ‘Galácticos,’ Ronaldo en ese momento se interpuso en eso y ya no se hizo. Ronaldo impidió afortunadamente que llegara al Madrid. Como mexicano e ídolo de Hugo Sánchez era del Madrid, yo le iba al Madrid, ahora no, cuando entras a esta institución como el Barça te enamoras, me ha cambiado toda mi idea y mi corazón va a ser del Barcelona».

Márquez se convirtió en un leyenda del fútbol y en España lo reconocen, este martes fue invitado al programa El Chiringuito TV, en el que recordó su paso en el Barcelona cuando lo ganó todo.

“Bastantes (años), estoy muy orgulloso porque llegué en un momento en cual el Barça no ganaba títulos, fue una reconstrucción de la cual fui parte y me siento muy orgulloso de haber pertenecido a esa historia».

«Me llama Sandro Rosell, era parte de la marca. Me llama y me dice estamos armando un proyecto en el cuál queremos gente como tú, comprometida. Me tuve que pelear con el Mónaco porque estábamos en un buen nivel, no quedamos campeones en el 2002, pero calificamos a la Champios, Deschamps no me quería dejar ir y yo si tuve un conflicto porque no quería dejar pasar esta oportunidad de ir al Barcelona y ahí intervino Jorge Méndez».