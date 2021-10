Rafa Márquez sobre sus 5 Mundiales: «No significan nada»

Reconocido como uno de los deportistas más importantes que ha dado México el ex defensa Rafael Márquez sorprendió durante su última visita al programa español ‘El Chiringuito de Jugones’ en donde habló sobre su largo paso por la Selección Mexicana y su participación en 5 Mundiales, asegurando que «no significan nada porque no logré nada importante».

Márquez, el único futbolista en ser capitán en 5 Copas del Mundo reflexionó sobre su etapa en el ‘Tri’ mencionando que «ha jugado 5 Mundiales con México, es una cifra más, porque no pude conseguir algo importante con mi Selección».

El ex defensa del Barcelona, que también es el mexicano con más partidos en Copas del Mundo (19), mencionó que la falta de mexicanos exitosos en Europa y la organización del futbol mexicano es lo que frenado al ‘Tri’ declarando que «lamentablemente somo pocos que hemos tenido éxito en Europa en el futbol, somos muchos en México y no hemos crecido como pudiéramos. Tenemos infraestructura, calidad, talento pero al final como está organizado el futbol en México es lo que no permite el crecimiento que necesitamos, al final en los Mundiales no somos capaces de avanzar en las fases finales».