Rayados se corona por QUINTA vez Campeón de la CONCACAF

Por Emanuel Martínez

Rayados logra obtener su quinto título de la CONCACAF tras vencer al America 1-0, las acciones empezaron rápidamente pues a los 9 minutos el Monterrey ya tenía la ventaja.

Los Rayados presionaron al principio del juego pero con el transcurso del partido el América intentó pero no pudo hacer nada, pues al final del encuentro buscaban una mano después de una acción de Maxi Meza que no llegó a nada después de que el árbitro no marcará nada y diera finalizado el encuentro.

Los Rayados consiguieron su quinta copa de la confederación de América del Norte, las otras cuatro fueron contra Tigres, Santos en dos ocasiones y Real Salt Lake.