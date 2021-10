La Volpe quiere dejar el retiro para dirigir a San Lorenzo

Después de 35 años de carrera como entrenador, Ricardo La Volpe había anunciado en 2020 su retiro de los banquillos aunque ahora el famoso técnico argentino ha sorprendido a sus fans y detractores al revelar que tiene interés por volver a dirigir, y su objetivo sería el San Lorenzo de Argentina.

El ex entrenador de la Selección Mexicana fue entrevistado recientemente por el programa pampero ‘Universo Azulgrana’ en el cual declaró «quiero mucho a San Lorenzo y si me llaman estoy abierto al diálogo para ser técnico. Me conocer y saben de mi currículum».

Ricardo Lavolpe, entrenador argentino en Guadalajara, México, pasó por los micrófonos de Universo Azulgrana📻 y estas fueron las frases más importantes que nos dejó👇: pic.twitter.com/4VUVd8n9c2 — UNIVERSO AZULGRANA (@UniversoCASLA) October 27, 2021

El ‘Bigotón’ resaltó en la misma entrevista que «lo primero que hay que hacer es trabajar fuertemente con los chicos de inferiores, el 70% del plantel tiene que ser con jugadores formados en el club», generando varias respuestas positivas de parte de la afición azulgrana.

La Volpe fue arquero del ‘Ciclón’ de 1975 a 1979, teniendo destacadas actuaciones que lo llevaron a formar parte del equipo campeón del mundo en 1978 y posteriormente le abrieron las puertas del futbol mexicano, primero como jugador del Atlante y luego como entrenador creando su famosa escuela ‘Lavolpista’.

Su larga carera se ha distinguido por su estancia en México dirigiendo al ‘Tri’ en el Mundial de Alemania 2006 y dirigiendo a 9 clubes de la Liga MX, aunque también ya trabajó en su país con Boca Juniors, Vélez y Banfield, además de pasar por la Selección de Costa Rica y el Pyramids FC de Egipto.