‘Cone’ Brizuela señala que ni el Repechaje salva a Chivas

La derrota ante Tigres colocó a Chivas en una posición comprometedora de cara al cierre del Grita México A21, ya que el ‘Rebaño’ se jugará el boleto al Repechaje en la última jornada visitando al Mazatlán, aunque ni el calificar podría ayudarles a salvar su imagen de acuerdo a Isaác Brizuela.

Durante una reciente entrevista para Marca Claro el mediocampista rojiblanco declaró el compromiso del equipo de conseguir el pase aunque eso no limpiaría la mala imagen que han dado al mencionar que «lo que hicimos mal no se puede corregir, pero llegar al repechaje no salvaría y si se llega a estas instancias mostrar más compromiso, más garra y saber que es una oportunidad única».

El ‘Conejito’ también negó que existan problemas en el vestidor del ‘Rebaño’, al asegurar que «tenemos un grupo demasiado noble, a veces hasta te puede perjudicar eso, que no haya ni siquiera pequeños roces o la calentura de un entrenamiento».