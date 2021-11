Directiva del Huesca asegura que «ninguno estaba contento» con Ambriz

Tras un mal arranque de campaña el Huesca tratará de retomar el camino en la segunda división española bajo la guía de su nuevo entrenador Xisco Muñoz, aunque la sombra del mexicano Ignacio Ambriz sigue presente en este club, al grado que el director deportivo del club aseguró que al final de la gestión de ‘Nacho’ ya «ninguno estaba contento».

Durante la presentación de Muñoz el directivo Rubén García se tomó unos minutos para hablar del ahora ex técnico blaugrana, al mencionar que «quizás la idea de Nacho no ha terminado de calar en la plantilla, en el último mes y medio no estábamos contentos ninguno de lo que estábamos viendo. Ninguno estaba contento»

El ex entrenador del León registró 4 Victorias, 3 Empates y 5 Derrotas en su primera experiencia como entrenador en Europa, resultados que tienen al Huesca en 12° lugar de la segunda división de España, a 7 puntos de los puestos de ascenso pese a ser señalados como uno de los proyectos más prometedores de esta categoría.