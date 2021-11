Raúl Orvañanos: «Nunca me ha gustado como narro»

Convertido en un fenómeno de redes sociales por su particular forma de narrar, el veterano ex futbolista y narrador Raúl Orvañanos sorprendió a propios y extraños al revelar que el tampoco es fan de su estilo de narrar.

Durante una entrevista al portal Apuntes de Rabona Orvañanos habló sobre su larga carrera en medios declarando que «cuando empecé no habían escuelas de periodismo deportivo, yo tomé clases con un director de teatro para hablar, expresarme. Me pidieron que me preparara por que José Ramón Fernández no podía narrar todo, mi primera narración fue en Veracruz y me fue fatal. Nunca me ha gustado como narro, pero menos aquellas veces».

Igualmente el autor de frases como «este es rapidísimo» y «uy, si la mete es gol» también criticó a la nueva generación de narradores al mencionar que «copian muchas cosas, gritan mucho, se empeñan en sacar frases como si fuera obligación, olvidan que la clave es tener un estilo propio».