Carlos Vela con un pie fuera de Los Angeles

Después de 3 años el delantero mexicano Carlos Vela estaría cerca de dejar a Los Angeles FC y la MLS, al revelar en una reciente rueda de prensa que no ha renovado con el cuadro de California, con el cual solo le queda un mes de contrato aunque tiene interés en continuar en la liga de Estados Unidos.

Previo al partido de la última jornada contra Colorado el mexicano fue consultado sobre su futuro, ante lo cual aseguró que «tengo mucho cariño por el club, los aficionados, pero no es solo mi decisión, creo que en el futbol tienen que estar de acuerdo las dos partes en querer seguir, y si todos estamos contentos seguiremos, sino cada quién tomará su camino y nos desearemos lo mejor, así de sencillo».

Vela, que registra 5 goles y 4 asistencias en 19 partidos de a actual temporada, resaltó su paso por la MLS debido a que «aquí me sentí como en mi casa, tengo muchos recuerdos bonitos con el club y la afición y después se verá si seguimos. El balance creo que es muy bueno, a nivel personal he conseguido cosas muy buenas, la espina es que no e podido aún ser campeón con el LAFC».

El ex seleccionado mexicano y su club necesitan vencer a Colorado en la última jornada, además de que se combinen otros resultados, para meterse a los playoffs ya que en estos momentos ocupan el 9° lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 45 puntos, a 2 unidades del último boleto a postemporada.