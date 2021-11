Checo Pérez: “Cambiaron mi alerón y eso me perjudicó”

Todo parece indicar que Red Bull tiene un favorito en su equipo, pues tras el ensayo de hoy Checo comentó que cambiaron su alerón por el de Max Verstappen previo a la clasificación del Gran Premio de México.

Luego de hacer una gran participación días anteriores en los ensayos, el mexicano clasifico hoy en 4° lugar tras la decisión de Red Bull en intercambiar los alerones de Checo y Verstappen, cuyo vehículo de este último se encontraba averiado.

“Tuvimos que cambiar el alerón trasero de mi auto y a partir de ahí no fue lo mismo”, declaró para Fox Sports.

🗣"MAÑANA ES UNA CARRERA LARGA, TENEMOS QUE SER PACIENTES"



Sergio Pérez, tras culminar 4° en la largada del GP de México:



😰"CREO QUE MI ALERÓN TRASERO NO ESTÁ AL 100%"#F1xFOX pic.twitter.com/B3I8LKVYCb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 6, 2021

“Mi alerón trasero no está al 100 por ciento, espero que no afecte tanto en la carrera. Max tuvo unos daños en su auto y le pusieron mi alerón trasero y siento que eso me perjudicó un poco.”