Carlos Vela desea jugar en Australia en lugar de volver a México

Después de vivir su temporada menos productiva en la MLS el delantero Carlos Vela estaría listo para cambiar de aires al finalizar su contrato con Los Angeles FC, aunque su destino no sería México como apuntaban varios rumores, sino que se animaría a darle la vuelta al mundo para probar suerte en Australia.

El diario Reforma dio a conocer que el ex seleccionado mexicano no tiene interés en militar en la Liga MX, pese al supuesto interés de América, Rayados y Tigres, sino embarcarse en una nueva aventura en la A-League ya que de acuerdo a este medio «tiene mucha curiosidad por vivir en aquel país».

El contrato de Vela con Los Angeles termina en diciembre, y hasta el momento no se ha dado a conocer que el club busque renovarlo aunque el campeón mundial sub 17 se mostró abierto a esta posibilidad o en caso de que se de su salto al futbol australiano no sería el único tricolor en esta liga, ya que actualmente cuentan con el delantero Ulises Dávila, que es capitán del Macarthur FC.