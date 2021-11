Qatar 2022 provocaría la desaparición del Repechaje

A falta de un año para su realización, el Mundial de Qatar 2022 ha movilizado a todas las ligas del mundo debido a que su organización fuera de lo tradicional (del 21 de noviembre al 18 diciembre en lugar de disputarse en verano) para ajustar sus calendarios, y una de las afectadas sería la Liga MX que se vería forzada a desaparecer la ronda de Repechaje.

Mikel Arriola (presidente de la Liga MX) dio a conocer esta posibilidad durante una reciente entrevista con Fox Sports, al asegurar que «se va a modificar el calendario, estamos revisando para que en la asamblea de la primera quincena de diciembre le presentemos a los dueños y a la Federación ese proyecto calendario».

SE MODIFICARÁ EL CALENDARIO DE LA LIGA MX



➡ "Muy probablemente terminemos antes la segunda mitad del año"



➡ "No sabemos si con o sin Repechaje"



Arriola resaltó que «muy probablemente terminemos antes la segunda mitad del año, para que las selecciones tengan asegurado un proceso previo al Mundial», sobre la posible desaparición del Repechaje mencionó que «todavía no sabemos, tenemos que revisar los resultados de esta temporada, no necesariamente influye si pones o no Repechaje, pero será un tema que vamos a tratar».

Presente en varias etapas del futbol mexicano, el Repechaje volvió apenas en el Guardianes 2020, como una de las medidas de la Liga para combatir los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.