Jaime Lozano desea dirigir a Chivas

Considerado como el técnico mexicano más prometedor de la actualidad, Jaime Lozano se ha convertido en el principal atractivo del mercado mexicano tras conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo con el ‘Tri’, y recientemente reveló su interés en tomar el mando de las Chivas.

Durante una reciente entrevista con TV Azteca el ex técnico de la Selección Mexicana sub 23 fue consultado sobre sus metas para el futuro y el ‘Jimmy’ no ocultó su deseo por el Guadalajara al declarar «¿quién no quiere dirigir a Chivas? Es un gran equipo, sin duda alguna me gustaría dirigir a un equipo grande y Chivas es uno de ellos».

Aunque por el momento las puertas del ‘Rebaño Sagrado’ parecen cerradas para Lozano, quien llegó a ser un serio candidato al banquillo rojiblanco, aunque el club tapatío tomó la cuestionada decisión de conservar a Marcelo Michel Leaño para el próximo torneo sin importar los resultados en la ronda de Repechaje de este torneo.