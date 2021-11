‘Tata’ Martino: «No me preocupan los 3 partidos perdidos con Estados Unidos»

La 7° jornada del Octagonal de Concacaf marcó un momento de crisis para la Selección Mexicana en la era de Gerardo Martino, ya que la derrota 2-0 con Estados Unidos puso fin al paso invicto del ‘Tri’ en la eliminatoria y marcó la 3° derrota seguida contra el conjunto norteamericano, situación que empeoró tras las declaraciones del ‘Tata’ que aseguró que no le preocupaban las derrotas ante el gran rival de a Concacaf.

En convivencia con los medios de comunicación posterior al juego Martino aseguró que «no es cuestión de perder 3 partidos contra Estados Unidos, la situación es poder seguir recuperándonos en la eliminatoria. A mi no me preocupan los 3 partidos perdidos con Estados Unidos, lo que me preocupa es volver a encaminar la eliminatoria, esa es mi mayor preocupación».

“No me preocupan los 3 partidos perdidos contra EEUU…” dice el Tata.

Se me revuelve la panza cuando veo tanta frialdad.

pic.twitter.com/MiqNoNTYK8 — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) November 13, 2021

Pese a que la defensa fue la zona más cuestionada de ayer, Martin negó problemas en su zaga al asegurar que «no me parece que la defensa fuera hasta ese momento tener problemas»