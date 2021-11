‘Momia’ Gómez festeja la salida de Marco Garcés del Pachuca

Tras quedar fuera del Repechaje del Grita México A21 el Pachuca decidió hacer grandes cambios con rumbo al Clausura 2022 y no solo despidieron al entrenador Paulo Pezzolano sino que también dijeron adiós al Director Deportivo Marco Garcés, una decisión celebrada por la afición ‘Tuza’ y por uno de sus canteranos más famosos, el delantero Julio Gómez.

‘La Momia’, campeón y Balón de Oro del Mundial sub 17 del 2011, sorprendió a los fans del futbol mexicano al mostrar su alegría en Twitter tras darse a conocer la salida de Garcés, escribiendo «Bendito Karma algún día te iba a llegar tu hora».

Bendito Karma algún día te iba a llegar tu hora🦮 🤫👏 la mejor decisión de Pachuca pic.twitter.com/bgfgt9gjga — julio gomez ❤️ (@gomez_julio8) November 11, 2021

En diversas ocasiones el campeón mundial juvenil reprochó la labor de Garcés al frente de los ‘Tuzos’, señalándolo como uno de los culpables de que su carrera no pudiera despegar tras haber brillado con el ‘Tri’ sub 17, por lo cual empezó un cambio constante de clubes hasta terminar en la actualidad sin club a los 27 años después de no poder consolidarse en Segunda, Ascenso y Liga MX.