Tigres se mete a todas las Liguillas del Grita México A21

El Grita México A21 pasará a la historia de Tigres no solo por ser el primer torneo ya sin Tuca Ferretti en e banquillo tras 11 años de trabajo, también marca un parteaguas en el cuadro felino al haber calificado a la Liguilla en todas las categorías del futbol mexicano.

En el segundo semestre del 2021 la U de Nuevo León presume haber pasado a la ‘Fiesta Grande’ en la Liga MX, Liga MX Femenil, Sub 20, Sub 18 y Sub 16, consolidando a los regios como una de las escuadras con mejor estructura de balompié mexicano este semestre.

En la Liga MX los dirigidos por Miguel Herrera superaron un arranque incierto para cerrar de gran forma como 4° Lugar y calificar a su 14° Liguilla seguida, además de cerrar el torneo como mejor ataque y con Nico López como campeón de goleo con 9 dianas.

En la Liga MX Femenil ‘Las Amazonas’ siguen imponiendo marcas bajo el mando de Roberto Medina, al alcanzar 37 juegos sin derrota, y llegarán a la última fecha del torneo con la posibilidad de cerrar invictas y como líderes por 4° torneo seguido, colocándose como grandes favoritas al título en busca de imponer el primer tricampeonato en torneos cortos.

La sub 20 de Ángel Martínez se coloca como una de las escuadras más regulares del campeonato mexicano tras haber cerrado en 5° lugar con 26 puntos, en un semestre que vio a varios de sus integrantes integrarse al primer equipo de Tigres o ir a selecciones juveniles.

La recién formada categoría sub 18 tuvo un complicado arranque de torneo, pero tuvieron un cierre impresionante al ganar 7 de sus últimos 9 juegos para calificar como 7° lugar, uno de sus grandes artífices fue el delantero Leonardo Flores que se alzó como campeón de goleo con 16 tantos.

El torneo sub 16 también vive su primera edición y bajo la guía de Luis Ramírez aseguraron su pase a la Liguilla con una fecha de anticipación al asegurar el tercer lugar de su grupo con 27 puntos, y en la última fecha buscarán el segundo lugar al medirse a Santos.

Los torneos sub 14 y sub 17 Femenil también debutan este semestre, pero no hay Liguilla, aunque destacan las ‘Amazonas’ juveniles quienes han ganado sus 5 partidos, siendo el único club con paso perfecto en esta categoría.