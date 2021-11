‘Chucky’ Lozano: «Me gustaría ir a un club más grande»

Después de la derrota ante Canadá, Hirving Lozano encendió la polémica en Italia al revelar sus deseos de abandonar al Napoli, debido a que ahora quiere probar suerte en un «club más grande».

El ‘Chucky’ fue entrevistado por TV Azteca al final de la histórica derrota ante los canadienses, asegurando que «estoy en un club muy competitivo, he crecido mucho en ese aspecto, pero a mí me gustaría ir a un club más grande. Tengo mis objetivos muy claros, me siento en un buen nivel y me gustaría dar el siguiente paso».

Las declaraciones del extremo mexicano generaron gran molestia entre los seguidores del Napoli, que consideran que no ha cumplido las expectativas que generó su arribo a la Serie A Italiana. En la actual temporada el ‘Chucky’ registra 3 goles y 2 asistencias en 16 partidos oficiales, además de que han habido rumores de mala relación con el entrenador Luciano Spalletti y el capitán Lorenzo Insigne, que podrían provocar su salida del club siendo relacionado al proyectos multimillonario del Newcastle de Inglaterra.

Lozano tal vez vivió su último llamado al ‘Tri’ en un buen tiempo, ya que ante los canadienses vio su segunda tarjeta amarilla de la eliminatoria, por lo recibió un juego de suspensión que lo descarta para la 9° jornada del Octagonal contra Jamaica.