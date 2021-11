‘Tata’ Martino: «Hay jugadores que no podemos prescindir de ellos»

La jornada 8 del Octagonal de Concacaf marcó un descalabro histórico para México al caer 2-1 en su visita a Canadá, siendo la segunda derrota seguida del ‘Tri’ en la eliminatoria mundialista y desatando las criticas hacía el entrenador Gerardo Martino que pese a los resultados a negado que haya un cambio drástico en el ‘Tri’ debido al valor de algunos jugadores.

En la rueda de prensa posterior al partido, en la cual el ‘Tata’ tuvo que responder por videollamada al no poder subir por razones médicas al tercer piso en donde se realizó, el técnico argentino aseguró que «hay jugadores que con tanta jerarquía que aunque no estén teniendo mucha actividad, no podemos prescindir de ellos».

Martino explicó su argumento asegurando que «Héctor Herrera no está jugando mucho en Atlético de Madrid y hoy fue nuestro mejor jugador», además de que destacó sobre el juego «no debimos perder, nosotros hicimos un primer tiempo correcto».

El ‘Tata’ también acusó que la pandemia afectó a la Selección Mexicana, ya que el ritmo de partidos cambió, indicando que «en 2019 nos encontrábamos mucho mejor, con muchos partidos amistosos, con aquella Copa Oro, después el parate nos hizo daño y no hemos podido alcanzar el nivel de 2019».