Kheira Hamraoui muestra las heridas de su ataque

A 8 días de sufrir el ataque paralizó al mundo del futbol femenil, la mediocampista Kheira Hamraoui ha decidido exponer al mundo las heridas que sufrió, así como los detalles del incidente que ha puesto en riesgo su carrera y que ha desatado una investigación que ha causado sensación en Francia.

Entrevistada por el diario L’Équipe la seleccionada francesa mostró su pierna dañada por los golpes que sufrió de un par de sujetos con una barra de metal, exhibiendo varios moretones y heridas abiertas, señaló que «el de mi lado me agarró y me sacó del vehículo. Antes, agarró una barra de hierro rectangular que tenía escondida. Me dio un golpe desde los primeros momentos del asalto para obligarme a salir del auto».

Hamraoui describió que «caí en la calle y quedé del lado derecho de la carretera, mi atacante me golpeó con una barra de hierro varias veces, vi que estaba principalmente apuntando a mis piernas y yo estaba tratando de protegerme con mis manos».

El ataque que ha generado una gran investigación que ha arrojado toda clase de sospechosos, la primera fue su compañera Aminata Diallo que estaba con ella al momento del incidente, pero ha sido liberada por las autoridades galas al retirarse los cargos en su contra, ahora se sospecha de Hayet Abidal, esposa de Eric Abidal ex defensa del Barcelona quien habría organizado el ataque debido a una supuesta relación extramarital entre Hamraoui y el ex zaguero de acuerdo a los medios franceses, aunque hasta el momento la policía sigue con su investigación.