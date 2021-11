Marcelo Flores listo para ir al ‘Tri’

Después de una presentación estelar ante la afición mexicana en la Revelations Cup el volante Marcelo Flores se ha convertido en la mayor promesa del futbol mexicano en la actualidad, y aprovechó el buen momento para declararse listo para subir al ‘Tri’ Mayor.

Entrevistado por el diario Marca el jugador del Arsenal aseguró «mi sueño es llegar a la Selección mayor, estoy en un proceso de ir a la sub 20, para lo que venga estoy listo, si me laman estoy listo, pero estoy en eses proceso ahora de la sub 20».

Sobre la posibilidad de aspirar a un lugar en Qatar 2022 la promesa de los ‘Gunners’ señaló que «no es imposible, estamos mejorando cada día y estamos en un grupo muy bueno con profesores y técnicos muy buenos».

Actualmente Flores vive una gran campaña con la sub 18 del Arsenal al registrar 7 goles en 10 partidos esta temporada entre todas las competencias, además de haber sido elegido Mejor Jugador de la Revelations Cup al generar 3 de los 4 goles que coronaron al ‘Tri (2 tantos y 1 asistencia), aunque también es buscado por Canadá que busca integrarlo ya a su equipo mayor, interés que Flores ya aceptó y aseguró que observará de cerca esta propuesta mientras su padre ya ha dialogado con el seleccionador canadiense John Herdman.