Cuauhtémoc Blanco apuesta por Pumas

La leyenda del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco expresó su opinión sobre el América actual y cree que Pumas podría dar la sorpresa y sacarlos de la Liguilla.

Luego de que el Gobernante de Morelos visitará la casa del embajador de Qatar en México, Mohammed Alkuwari, habló para los medios comentando que no le gusta como viene jugando el América en sus últimos partidos y que podría perder en contra de los felinos.

«A mí no me gusta cómo juega el América, aunque les duela. La Liguilla es otro boleto. Pumas eliminó a Toluca, que para mí era mejor equipo, y dio la sorpresa, entonces no le vayan a meter un susto al América. No creo que pase, pero es viable. Me encantaría que jugarán más ofensivo, no sé qué les pase, pero al equipo no lo veo suelto», comentó Cuauhtémoc.

Sin embargo, el ex americanista comentó que dentro de los tres favoritos para ser campeón se encuentra el América, Tigres y León.

“Yo veo campeón al América, a Monterey, a Tigres y León. Como todos en la Liguilla hay sorpresas. Todos daban favorito a Cruz Azul pero Monterrey tiene un buen equipo y es un candidato a ser campeón”, expresó.