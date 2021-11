Santos separa a Alessio Da Cruz por indisciplina

Después de la victoria 2-1 sobre Tigres en la ida de los Cuartos de Final, Guillermo Almada sorprendió en la rueda de prensa de Santos, al anunciar que el delantero holandés Alessio Da Cruz fue separado del plantel lagunero por indisciplina.

El técnico lagunero reveló a la prensa que «no me voy a poner a enumerar, pero fueron varias cosas, así que seguramente no vamos a contar más con él, Alessio está separado del plantel por falta de disciplina, no vamos a contar más con él».

Con 3 goles en 8 partidos el neerlandés fue el 3° máximo anotador de Santos en el Grita México A21, y su ausencia ante Tigres fue muy comentada en redes sociales hasta que el entrenador albiverde confirmó la razón. Da Cruz llegó a Santos apenas en agosto procedente del Parma de Italia en condición de préstamo, y tiene contrato con los ‘Guerreros’ hasta el próximo año el cual se vería cortado antes de tiempo ante esta separación.