‘Fracasamos, pero no es un pecado’.- Miguel Layún

Tras quedar eliminados, Miguel Layún jugador de las Águilas del América, no tuvo temor en llamar fracaso a lo sucedido y admitió que el objetivo era el campeonato y sería tonto negar que haya existido un fracaso.

«A ver, es un fracaso y yo no entiendo por qué se le tiene que dar valor como si pareciera pecado fracasar en la vida, fracasa solo el que lo intenta, y creo que ni siquiera podemos decir que fracasa porque ni siquiera tiene oportunidad», dijo Layún.

«Se puede fracasar, claro que es un fracaso, seriamos tontos al pensar que no fracasamos porque el objetivo no era quedar en Cuartos de Final, sino ser campeones y no se logró, la palabra es la que es y hay que asumirla», agregó.

Para finalizar, el lateral americanista expreso que deben tener la capacidad de aprender a lo largo de la vida para merecer y ganar cosas o alcanzar objetivos.