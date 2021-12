Nico Castillo estará a prueba en el Necaxa

Tras un discreto paso por Brasil, el delantero Nico Castillo deberá volver a probar suerte en México ahora con el Necaxa, que debido a las lesiones que lo han afectado en los últimos años no le ha ofrecido un contrato aún, sino que deberá ponerse a prueba con los ‘Rayos’.

Santiago San Román, Director Deportivo de los ‘Rayos’ reveló en un reciente encuentro con la prensa que Castillo se integrará al Necaxa, pero que primero será sometido a pruebas médicas para determinar su estado actual, y dependiendo de las mismas se le dará un contrato o será descartado como refuerzo.

Castillo viene de sumar 29 minutos en los últimos 3 meses con el Juventude de Brasil, escuadra a la que el América lo prestó para que recuperará ritmo, lo cual finalmente no consiguió al no poder hacerse de un lugar en el equipo que actualmente lucha por no descender en el Brasileirao.