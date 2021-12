Hugo Sánchez: «Me voy a arrepentir toda mi vida de haber firmado el contrato con la Selección Mexicana»

A 13 años de su salida la Selección Mexicana Hugo Sánchez sigue recordando con desagrado su etapa al frente de ‘Tri’, al grado de revelar que se encuentra arrepentido de haber firmado para dirigir a 3 selecciones nacionales, ya que el fracaso de la Preolímpica de 2008 le costó su puesto.

En una reciente entrevista con Marca Claro, en la que repasó su carrera como jugador y entrenador, el ‘Pentapichichi’ se mostró inconforme de su paso por la Selección al declarar que «me voy a arrepentir toda mi vida de haber firmado el contrato con la Selección Mexicana como Director Técnico de 3 selecciones: la Mayor, la Preolímpica y la Panamericana».

«Con tanta ilusión que tenía de dirigir a la Selección Mexicana acepté, es de lo que me arrepiento toda mi vida» fueron las palabras del ex goleador del Real Madrid que reiteró que firmar ese contrato fue el peor error de su vida al declarar que «la única cosa que me arrepiento es haber firmado ese maldito contrato».

En su etapa como seleccionador ‘Hugol’ consiguió el subcampeonato de la Copa Oro 2007 y el tercer lugar de la Copa América del mismo año, pero su proceso se cortó al quedar eliminado en la primera ronda del Preolímpico del 2008. El técnico bicampeón con los Pumas también culpó a los directivos, a los cuales señaló de no haberlo apoyado en su gestión, y que usaron el fracaso del Preolímpico para quemarlo y despedirlo.