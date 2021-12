Benjamín Galdames elige a México pese a ser convocado por Chile

La Selección Mexicana se alista para su último compromiso del 2021, el cual será el partido amistoso contra Chile con una convocatoria que presume varias caras nuevas y una gran sorpresa, ya que pese a ser llamado por ‘La Roja’, el mediocampista Benjamín Galdames finalmente decidió defender al ‘Tri’ mayor.

A través de Instagram el jugador de la Unión Española dio a conocer que, pese a ser convocado por los chilenos para este compromiso, decidió representar a la Selección Mexicana tras haber pasado por los representativos sub 20 y sub 21, por lo cual su debut como internacional mexicano será ante el país en donde se desempeña como profesional y donde nació su padre el ex mediocampista Pablo Galdames.

‘El Vidal Mexicano’ se sumará a Marcelo Flores, Julian Araujo y Carlos Acevedo entre las nuevas caras de la Selección de México, la cual se alista a vivir un recambio generacional mientras lidia con una eliminatoria irregular.