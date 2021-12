Estados Unidos se adelanta a México y convoca a Jonathan Gómez y Cade Cowell

Al igual que México la Selección de Estados Unidos se alista para cerrar su actividad del 2021 con un partido amistoso, en su caso contra Bosnia y Herzegovina, oportunidad aprovechada por los gringos para adelantarse al ‘Tri’ y convocar a los prometedores mexicoamericanos Jonathan Gómez y Cade Cowell.

Por medio de su portal oficial la Selección de las ‘Barras y Estrellas’ presentó a los 26 convocados para medirse al conjunto europeo, lista formada exclusivamente por jugadores de la MLS y USL, y en la que destacan el lateral y el centrodelantero de raíces mexicanos y que también tienen opciones de jugar para el ‘Tri’.

El caso más llamativo es el de Gómez de 18 años, que ha sido seleccionado mexicano a nivel sub 16 y sub 20, recientemente nombrado mejor jugador joven de la campaña 2021 de la USL (segunda división estadounidense) y firmado por la Real Sociedad de España. Por su parte Cowell, también de 18 años, registró 5 goles y 5 asistencias en la última temporada de la MLS con San Jose Earthquakes y aunque admitió haber sido contactado por el ‘Tri’ su elección parece siempre haber sido Estados Unidos, al haber pasado por sus selecciones sub 16, sub 17 y sub 20.