Walter Gael Sandoval cerca de ir a Grecia

Después de un discreto desempeño en el Grita México A21 el mediocampista Walter Gael Sandoval no seguiría en el Mazatlán que no ejercería la opción de comprarlo, mientras que Chivas (dueño de su pase) no lo tendría en sus planes, lo cual abre la posibilidad de que finalmente de el salto a Europa al existir interés del futbol griego.

El diario El Universal dio a conocer que un club de Grecia se ha mostrado interesado en fichar a Sandoval, que primero deberá reportar con Chivas y posteriormente el Guadalajara analizaría una supuesta oferta del futbol heleno para desprenderse del mediocampista, que solo sumó 53 minutos en el semestre con los mazatecos.

Sandoval ya tuvo una breve experiencia en Europa en el pasado, ya que en 2013 estuvo a prueba en la Roma de Italia tras una gran participación en el Torneo de Viareggio, aunque finalmente ‘La Loba’ no lo fichó. Desde entonces su carrera se ha desarrollado en Santos, Juárez, Chivas y Mazatlán.