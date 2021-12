‘Estuve triste, yo iba con la mente en ganar’.- Caleb Plant

A casi un mes del encuentro frente al Canelo Álvarez, Caleb Plant declaró sus impresiones del duelo en el que perdió el cinturon de la Federacion Internacional de Boxeo (FIB).

De acuerdo con sus declaraciones para el medio FightHype, se dijo estar triste por no haber podido convertirse en el primer campeón indiscutido de toda la historia de las 168 libras.

«Estuve triste, había trabajado muy fuerte porque yo iba a ganar, le dije que de verdad no quería que parara la pelea; pero es lo que es… no voy a mentir, me sentí decepcionado. Yo iba con la mente en ganar. No venía a regalar mi cinturón. Tenía en mente salir con el triunfo pero al final creo que lo hice bien y demostré que pertenezco al nivel más alto», declaró Caleb Plant.