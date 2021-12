Mbappé revela porque quería irse al Real Madrid

Durante una entrevista de Thierry Henry al delantero francés del PSG, este reveló por qué quería dejar a su equipo para integrarse a la plantilla del Real Madrid y su intención en aquel tiempo de dejar la Selección Francesa.

Kylian Mbappé por fin tuvo la oportunidad de pronunciarse después de que el PSG no lo dejó libre para integrarse al Real Madrid. Una de las preguntas que se le hizo al francés fue sobre su futuro en el futbol y de su deseo de salir del club el próximo junio.

“¿Decepcionado con no salir? Un poco. No es fácil. Pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado… Sí, un poco al principio cuando quería irme. Estoy en un equipo que quiere ganar la Champions League. Yo también soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa”, declaró Mbappé.

También se comentó su posible salida de la Selección Francesa después de que esta fuera eliminada de la Eurocopa 2020 en octavos de final por Suiza.

“Discutí mucho con mis padres tras la Eurocopa y el penalti. Me pregunté si tenía que salir de la selección. Pero me enfoqué en otras cosas y supe que lo que podía reforzarme era demostrarlo en el terreno de juego. Mis padres sabían que quería irme, pero me dijeron que volviera a concentrarme en el campo”, expresó.