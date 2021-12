Una lesión evita el debut de Santiago Muñoz al Newcastle

Después de haber protagonizado uno de los traspasos más comentados en el mercado de pases de verano, al ser comparado con lo visto en la película Goal, el delantero mexicoamericano Santiago Muñoz aún no ha visto acción con Newcastle, y finalmente se dio a conocer que esto se debe a una lesión de acuerdo a un miembro del club

En una entrevista para el diario The Gazzette, Elliott Dickman (entrenador del equipo sub 23 del Newcastle) fue cuestionado sobre la ausencia del canterano de Santos desde su contratación, ante lo cual respondió que no ha jugado por una lesión, aunque espera contar con él después de navidad, ya que actualmente estaría trabajando por separado para recuperar su forma optima.

«Santi está lesionado y todavía está haciendo parte de su rehabilitación. Es probable que sea después de Navidad (su regreso a las canchas), antes de que veamos a Santi en una situación de partido», aunque Dickman dejó dudas al ser consultado sobre la gravedad de la lesión de Muñoz al indicar «no puedo, para ser honesto»,

El mexicoamericano se encuentras a préstamo con los ‘Magpies’ hasta final de temporada, y la falta de minutos sumado a la llegada de los nuevos dueños y el gasto millonario que haría el Newcastle en el próximo mercado de pases para salvarse del descenso complican sus esperanzas de seguir para el delantero que sigue perteneciendo a Santos.