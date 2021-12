Cuauhtémoc Blanco: “Nunca iría a Chivas por respeto al América”

Muchas opiniones y comentarios se han hecho respecto al posible trueque de los jugadores Sebastián Córdova y Uriel Antuna entre el América y las Chivas, una de las opiniones controversiales fue la de Cuauhtémoc Blanco, quien comentó que nunca se iría a Chivas.

“Yo nada más tuve una propuesta, cuando la persona que me iba a llevar al América, antes de llevarme al América, me dijo que me iba a llevar a Chivas, pero yo no tenía una propuesta de estas, la verdad yo nunca me iría a Chivas”, declaró.

Cuauhtémoc Blanco se dijo respetuoso de los jugadores que han pasado de América a Chivas y viceversa, pero no le gustan estos cambios "por respeto a la afición". pic.twitter.com/ZSwWWVyCXp — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) December 9, 2021

La leyenda mexicana también comentó los casos en los que jugadores del rebaño pasaron a formar parte del América, pero nuevamente dejo en claro que él nunca hubiera ido a las Chivas por respeto a la afición americanista.

“A mí no me gustaría, pero cada quien tiene su forma de pensar, pero si tú me pones ahorita que yo me voy a Chivas, pues no, por respeto a la afición del América”, recalcó.