‘Me dan más nervios Atlas, que una pelea de Canelo’.- Eddy Reynoso

El entrenador del ‘Canelo’ Álvarez, Eddy Reynoso, reveló que tiene los nervios al 100 debido a la Final de la Liga Mx.

Durante la serenata al equipo Rojinegro, Reynoso habló sobre los sentimientos que tiene en este momento por lo que sería que el Atlas levante un título de Liga después de 70 años.

«Fíjate que me dan más nervios que cuando pelea ‘Canelo’ ya son 22 años que no veíamos una Final, no hemos logrado ningún campeonato, al menos yo no lo había visto”, mencionó Reynoso.

Es algo muy importante, algo bonito que se venga un campeonato para uno que es apasionado por el futbol y por el Atlas”, comentó.

Así mismo, Reynoso mencionó que realizará un nuevo proyecto como lo hizo en Cuartos de Final contra Rayados, pero en esta ocasión en apoyo a las mujeres con cáncer de mamá.