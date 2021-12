Nico Sánchez confirma su retiro

El excapitán de los Rayados del Monterrey, Nicolás Sánchez, hizo de manera oficial mediante su cuenta de Instagram su retiro luego de 17 años de trayectoria en el futbol.

La manera en la que Nico anuncio su retiro fue peculiar, pues este público un video en donde su hijo mayor lo entrevistó, dando la noticia que de su padre había decidido poner punto final a su carrera como futbolista.

“Le ponemos punto final a la carrera de futbolista. Ayer (sábado) fue el último día de papá como futbolista, una decisión pensada desde hace días, meses”, mencionó su hijo.

El cuadro albiazul le mostró a la ‘Conca’ el poderío goleador que Nicolás Sánchez ha logrado plasmar en el Estadio Universitario.

Durante el video menciona que la decisión de dejar el futbol ya la venia meditando desde hace tiempo debido a su bajo rendimiento, pues recordemos que tras no ser renovados por Rayados este fue convocado por el Querétaro en donde este quedo fuera del club al no pasar las pruebas físicas.

“Lo venía meditando hace un tiempito, viendo que día a día ya no me estaba sintiendo bien hasta que me di cuenta que tenía que disfrutar de los últimos momentos que me quedaban. Llegó el día”, confesó Nico.

Sánchez junto a su familia cantaron de manera emotiva el himno de Rayados para recordar sus cinco años en Monterrey, en donde consiguió dos copas MX, un título de la Liga MX y una Liga de Campeones de Concacaf.