Título del Atlas causa coraje en Chivas: Fernando Beltrán

Tras una espera de 70 años el Atlas finalmente consiguió su segundo título de Liga al conquistar el Grita México A21, un campeonato que ha causado furor en México pero también bastante enojo en otras partes especialmente en el plantel de Chivas, ya que el rojiblanco Fernando Beltrán admitió que la coronación rojinegra ha causado coraje para e Guadalajara.

Entrevistado por TUDN el ‘Nene’ fue consultado sobre las comparaciones entre los clubes tapatíos por sus últimas campañas, ya que mientras los rojinegros se llevaban la Liga el gran rival no pasó del Repechaje, ante lo que Beltrán admitió que hay «coraje, la verdad que si, no lo voy a negar. Coraje porque no puede un equipo estar mejor que Chivas».

Beltrán resaltó que no solo existe molestia entre los jugadores del ‘Rebaño’ ya que «la gente también ya está cansada de venir y hacer promesas de que ‘este torneo va a ser mejor’, estamos muy grandes para decir esas cosas», finalmente el mediocampista admitió que «eso nos compromete más para regresarle esa alegría a la gente».