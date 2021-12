Premier League en riesgo por el Covid-19

La nueva ola del coronavirus ha empezado a afectar seriamente el futbol, y la Premier League Inglesa se ha convertido en una de las más afectadas al grado que 5 de los 6 partidos de esta jornada sabatina se han visto suspendidos, y obligarían a los clubes a tomar medidas drásticas.

A solo 2 horas del arranque del juego, el choque entre Aston Villa y Burnley se suspendió ante el rebrote, sumándose a los juegos Manchester United vs Brighton, Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace y West Ham vs Norwhich que quedaron pospuestos y la lista puede aumentar en las próximas horas, por lo cual se convoco a una reunión de emergencia.

El lunes autoridades nacionales y representantes del campeonato inglés se reunirán para estudiar que medidas tomar, y de acuerdo a Sky Sports 8 cubes pedirán que se suspenda el torneo por un mínimo de 2 semanas para controlar la situación, dejando a la Premier sin actividad por lo que resta del año y sin el tradicional ‘Boxing Day’.