‘Ya estaba cansado, no disfrutaba’.- Sebastián Córdova

Durante una entrevista con TUDN, Sebastián Córdova jugador de los Tigres, habló de las razones por las cuales decidió dejar Coapa y sobre su relación con Santiago Solari.

«Creo que ya estaba un poquito distante de todo, no disfrutaba. Como dicen, se ve cuando uno disfruta su trabajo, entonces sí necesitaba el cambio porque también es un año muy bueno, hay que agarrarla y ahora sí que la adaptación, que esto, que lo otro, no importa vamos a hacerlo y buscar lo mejor en Tigres», dijo Córdova.

«Cada quién tiene sus gustos, platique con Solari. Él me dijo lo que quería y yo lo que podía dar y lo que iba a aportar para el grupo, entrenar bien y la ching… pero pues esa es su parte, yo estoy en mi parte y creo que no hicimos clic. Cada quién su pensar, su chamba, él como director técnico pone un once y adelante», comentó Córdova.

Así mismo, aseguró que otra de las razones para salir del América fue el Mundial de Qatar 2022 próximo a disputarse, en el cuál podría estar en la lista final de Gerardo Martino siempre y cuando vea minutos regularmente, así se lo informo.