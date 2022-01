Uriel Antuna se despide de Chivas con queja: «nunca me sentí tan arropado»

Tras 2 años en las filas de las Chivas, en los que fue constantemente señalado por problemas disciplinarios, el mediocampista Uriel Antuna fue traspasado a Cruz Azul y empezó su etapa como cementero reclamando por la poca confianza que recibió en su paso por el Guadalajara.

En una entrevista para TUDN el ‘Brujo’ señaló que durante su etapa en el conjunto tapatío que «yo nunca me sentí tan arropado, que me tuvieran esa confianza. Con los técnicos si, siempre tuve buena comunicación».

El seleccionado mexicano indicó «tuve algunos descuidos, como a cualquiera le pudo haber pasado, y traté de agarrar lo mejor y aprender de los errores. De los errores se aprende y tuve que aprender a la mala».

Sobre si la directiva de Chivas lo exhibió Antuna recalcó que «puede ser, así me sentí, no me consta la política de la directiva. Quizá había que proteger un poquito más al jugador, al final no lo hicieron».