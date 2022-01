Sorpresas y sonrisas

En el gigante de acero se reparten puntos

Rayados con una actuación mediocre sale sin gol en casa y Querétaro hizo lo justo para conservar el empate

Con un once inicial diferente el conjunto local saltó a la cancha y los Gallos presentaron a varios de sus nuevos integrantes uno de ellos un ex de la pandilla; Jonathan González que entró al minuto 75’ también otro ex que entró de inicio; Pablito Barrera.

En fin, la cuestión es, sí seguirá el mal rendimiento en la pandilla o harán algo con ese plantel “incompleto” de Javier Aguirre.

Azulgalacticos en el Azteca

Sonrisas para el estreno; Lira, Antuna y Charly Rodríguez que ya marcó su primer gol con la máquina, aunque no es su función principal solo necesito de cuarenta y tres minutos para estrenarse como goleador y al minuto 66’ Rafael Baca llegó para afianzar con la victoria, Cruz Azul ganó dos goles por cero en casa ante los Xolos de Tijuana.