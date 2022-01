DE NO CREERSE

El amo absoluto de la Ligue 1 de Francia no pudo ganarle al numero onceavo en la tabla.

El PSG no pudo pasar del empate frente al Lyon, sobre le final el conjunto parisino encuentra el empate ante el los locales, 1-1 sin Messi, por cierto.

Muy temprano en el encuentro llego el brasileño; Lucas Paquetá al minuto siete con un tiro cruzado con pierna derecha, anotando en la portería del tico; Keylor Navas.

Durante todo el partido el PSG estuvo intentando, buscando el empate, pero nomas no anduvieron finos y que actuación del arquero ex del Real Madrid, se puso la capa y no dejo que la bola entrara más, pesaron las ausencias, Messi, Di María y Neymar no estuvieron en la cancha.

Al 75´Thalio Kehrer termino engañando a Anthony López y cerrando las cosas en empate.

Pesan las ausencias, pero con Mbappe, Icardi y Wijnaldum al frente no hubo ese poder ofensivo que caracteriza al equipo de Pochettino.